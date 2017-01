UPDATE2: 米金融・債券市場＝10年国債が小幅続伸、「財政の崖」交渉にらむ展開

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*01.50(+0*04.00) =2.7972% 前営業日終盤 98*29.50(‐0*10.50) =2.8034% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*01.50(+0*04.00)=1.6199% 前営業日終盤 99*29.50(+0*01.50)=1.6335% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*31.00( N/A ) =0.6314% 前営業日終盤 100*18.00(+0*02.00) =0.6337% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.50(+0*00.50) =0.2578% 前営業日終盤 99*31.00( 0*00.00) =0.2657% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場で指標10年国債価 格が小幅続伸。年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」回避に向けた協 議をにらむ展開となった。 この日発表された国内総生産(GDP)統計の改定内容がやや失望を誘ったことに加え、 米連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れなどが相場を支える一方、7年債入札に伴い 利回りを積極的に低下させる動きもみられなかった。 共和党のベイナー下院議長はこの日、「財政の崖」をめぐる協議で過去2週間に実質的 な進展はないと明らかにし、政府は真剣になるべきと主張した。その後、民主党のリード 上院院内総務は、事態打開に向け、共和党からの合理的な提案を引き続き待っている状態 との考えを示した。 ウィリアムズ・キャピタル・グループ(ニューヨーク)の債券セールス&トレーディン グ部長、デービッド・コード氏は、「財政の崖」をめぐる不安が根強いとした上で、「と りわけベイナー下院議長の発言をきっかけに、『崖』回避に対する市場の信頼感はやや薄 らいでいる」と述べた。 10年債US10YT=RRは6/32高。利回りは1.62%と前日の1.64%から低下。 引き続き8月初旬以降の取引レンジである1.54─1.89%内で推移している。 30年債US30YT=RRは7/32高。利回りは2.79%と前日の2.80%から低下 した。 入札関連では、週内入札の締めくくりとなる290億ドルの7年債US7YTWI=TWEB入札 が行われ、最高落札利回りは1.045%となった。 経済指標では、第3・四半期の国内総生産(GDP)改定値が前期比年率で2.7%増 と、速報値の2.0%増から上方修正される一方、内訳では個人消費支出や民間設備投資 が下方修正されるなど、基調的な回復の弱さも浮き彫りとなった。 Tボンド先物12月限3USZ2は5/32安の151─07/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は1/32高の134─00.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.50)