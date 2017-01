米金融・債券市場＝10年国債横ばい、売り買いきっ抗

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*28.00(‐0*05.50) =2.8057% 前営業日終盤 99*01.50(+0*04.00) =2.7972% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*03.50(+0*02.00)=1.6130% 前営業日終盤 100*01.50(+0*04.00)=1.6199% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.25(+0*02.25) =0.6170% 前営業日終盤 99*31.00( N/A ) =0.6314% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00(+0*00.50) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.50) =0.2578% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では指標10年国債 がほぼ変わらず。これまでの上げを受けて利食い売りが出る一方で、年明けに減税失効と 歳出の自動削減が重なる「財政の崖」回避に向けた協議に進展が見られないことへの不安 から質への逃避買いも入るなど、売り買いがきっ抗する展開となった。 10年債US10YT=RRは2/32高。利回りは前日の1.62%からほぼ横ばい。月間 では7ベーシスポイント(bp)低下し、今年7月以来の大幅な下げとなり、週間でも7 bp低下、11月第1週以降で最も下げた。 オバマ大統領はこの日、訪問先のペンシルベニア州で民主党が主張する中間層向け減税 延長への支持を訴えるとともに、下院で過半数を占める共和党が合意を阻止していると非 難。「一握りの共和党議員が、富裕層の税率を上昇させたくないために中間層向けの減税 延長を盾にするのは受け入れがたい」と述べた。 これに対し共和党のベイナー下院議長はワシントンで、いかなる国民に対する増税も誤 ったアプローチだとし、オバマ大統領は「財政の崖」回避に向け真剣に協議に臨んでいな いと主張。協議は「行き詰っている」との認識を示し、真剣に協議する必要性を訴えた。 ウィルミントン・ボード・マーケット・ボンド・ファンド(ボルティモア)の共同ポー トフォリオ・マネジャー、ウィルマー・スタイス氏は「問題解決が長引けば長引くほど、 国債への買いも増すだろう」と述べた。 経済指標では、10月の個人消費支出が前月比0.2%減と5カ月ぶりのマイナスとな る一方、11月のシカゴ購買部協会景気指数は上昇し、判断の分かれ目となる50を回復 した。 米連邦準備理事会(FRB)による国債買い入れに加え、月末を迎えたポジション調整 の動きも国債相場を支えたとみられている。 30年債US30YT=RRは8/32安。利回りは2.81%と2.80%から小幅上昇し た。 Tボンド先物12月限3USZ2は6/32高の151─13/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は3.50/32高の134─04/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (unch)