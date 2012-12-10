米金融・債券市場＝米「財政の崖」めぐる懸念で小幅高、入札控え上げ限定的

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2129GMT） 99*00.00（＋0*06.00) =2.7995% 前営業日終盤 98*26.00（‐0*23.50) =2.8089% １０年債US10YT=RR （2129GMT） 100*02.00（＋0*01.50）=1.6181% 前営業日終盤 100*00.50（‐0*11.00）=1.6232% ５年債US5YT=RR （2129GMT） 100*01.00（ 0*00.00) =0.6186% 前営業日終盤 100*01.00（‐0*02.50) =0.6186% ２年債US2YT=RR （2129GMT) 100*00.75（＋0*00.25) =0.2381% 前営業日終盤 100*00.50（ 0*00.00) =0.2421% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １０日 ロイター］ １０日の米金融・債券市場では国債価格が小幅 高。米「財政の崖」回避策をめぐる懸念が続いている。ただ、今週の総額６６０億ドルの 国債入札を控え、上げは限定的だった。 今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加緩和を実施 するとの期待や、モンティ伊首相の辞意表明を受けた同国政治の先行き不透明感も米国債 の相場を支えた。 指標１０年債US10YT=RRは３／３２高、利回りが１．６１５％。７日終盤時点では １．６２％だった。 ３０年債US30YT=RRは８／３２高。利回りは２．７９６％。７日は２．８１％だった。 米財務省は１１日に３２０億ドルの３年債、１２日に２１０億ドルの１０年債（リオー プン＝銘柄統合）、１３日に１３０億ドルの３０年債（リオープン）入札を実施する。 Ｔボンド先物３月限USH3は６／３２高の１４９─２３／３２。 Ｔノート先物３月限TYH3は２／３２高の１３３─２０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (+0.50)