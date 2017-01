米金融・債券市場＝米「財政の崖」めぐる懸念で小幅高、入札控え上げ限定的

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2129GMT) 99*00.00(+0*06.00) =2.7995% 前営業日終盤 98*26.00(‐0*23.50) =2.8089% 10年債US10YT=RR (2129GMT) 100*02.00(+0*01.50)=1.6181% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*11.00)=1.6232% 5年債US5YT=RR (2129GMT) 100*01.00( 0*00.00) =0.6186% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*02.50) =0.6186% 2年債US2YT=RR (2129GMT) 100*00.75(+0*00.25) =0.2381% 前営業日終盤 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が小幅 高。米「財政の崖」回避策をめぐる懸念が続いている。ただ、今週の総額660億ドルの 国債入札を控え、上げは限定的だった。 今週の連邦公開市場委員会(FOMC)で連邦準備理事会(FRB)が追加緩和を実施 するとの期待や、モンティ伊首相の辞意表明を受けた同国政治の先行き不透明感も米国債 の相場を支えた。 指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りが1.615%。7日終盤時点では 1.62%だった。 30年債US30YT=RRは8/32高。利回りは2.796%。7日は2.81%だった。 米財務省は11日に320億ドルの3年債、12日に210億ドルの10年債(リオー プン=銘柄統合)、13日に130億ドルの30年債(リオープン)入札を実施する。 Tボンド先物3月限USH3は6/32高の149─23/32。 Tノート先物3月限TYH3は2/32高の133─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (+0.50)