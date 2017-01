UPDATE1: 米金融・債券市場＝米「財政の崖」めぐる懸念で小幅高、入札控え上げ限定的

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*01.00(+0*07.00) =2.7979% 前営業日終盤 98*26.00(‐0*23.50) =2.8089% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*02.00(+0*01.50)=1.6181% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*11.00)=1.6232% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.00( 0*00.00) =0.6186% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*02.50) =0.6186% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.75(+0*00.25) =0.2381% 前営業日終盤 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が小幅 高。米「財政の崖」回避策をめぐる懸念が続いている。ただ、今週の総額660億ドルの 国債入札を控え、上げは限定的だった。 今週の連邦公開市場委員会(FOMC)で連邦準備理事会(FRB)が追加緩和を実施 するとの期待や、モンティ伊首相の辞意表明を受けた同国政治の先行き不透明感も米国債 の相場を支えた。 指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りが1.615%。7日終盤時点では 1.62%だった。 30年債US30YT=RRは8/32高。利回りは2.796%。7日は2.81%だった。 米財務省は11日に320億ドルの3年債、12日に210億ドルの10年債(リオー プン=銘柄統合)、13日に130億ドルの30年債(リオープン)入札を実施する。 ベイナー下院議長とオバマ大統領は9日、財政問題をめぐり、事態打開に向けて会談し た。話し合いのペースは加速しているものの、共和党側はオバマ大統領からの対案を依然 待っているとの認識を示すなど、双方とも公に譲歩する姿勢は見せていない。ホワイトハ ウスと共和党下院議長側は10日も協議を継続した。 モンティ伊首相は8日、2013年度予算の成立後に辞任する意向を表明した。総選挙 が2月に前倒しされる見通しとなり、中道右派のベルルスコーニ前首相が再び首相に就任 する可能性もあることから、市場では次期政権がモンティ首相の進める経済改革を踏襲し ない可能性があるのではとの懸念が広がった。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、リチャード・ギルフーリー氏は、米 国債は「FRBの追加債券買い入れ観測、世界経済の不透明感、『財政の崖』(をめぐる 懸念)は言うまでもなく、2013年にかけての(米)経済成長の弱い見通しあるいはリ セッション(景気後退)に陥る可能性があることなどに支援されている」と話した。 7日発表された11月の米雇用統計は雇用市場の予想以上の改善を示唆する内容だった ものの、FRBが12日のFOMC声明で何らかの追加債券買い入れを発表するとの見方 を変えるに至っていない。 多くの投資家は、FRBが今月末で期限を迎える「ツイストオペ」に代わり、1月から 毎月450億ドルの長期債買い切りオペを実施するとの見方を示している。 Tボンド先物3月限USH3は6/32高の149─23/32。 Tノート先物3月限TYH3は2/32高の133─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (+0.50)