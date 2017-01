米金融・債券市場＝下落、米「財政の崖」回避への期待や堅調な独経済指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2131GMT) 98*06.00(‐0*27.00) =2.8403% 前営業日終盤 99*01.00(+0*07.00) =2.7979% 10年債US10YT=RR (2131GMT) 99*23.50(‐0*10.50)=1.6541% 前営業日終盤 100*02.00(+0*01.50)=1.6181% 5年債US5YT=RR (2131GMT) 99*30.25(‐0*02.75) =0.6362% 前営業日終盤 100*01.00( 0*00.00) =0.6186% 2年債US2YT=RR (2131GMT) 100*00.50(‐0*00.25) =0.2420% 前営業日終盤 100*00.75(+0*00.25) =0.2381% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 「財政の崖」回避に向けた協議に明るい兆しが見られることや、ドイツ経済指標の予想外 の改善が重しとなった。 この日実施された3年債入札は、記録的な低水準の利回りで投資妙味が薄れたとみられ、 さえない結果となった。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.652%と約2週間ぶり高水 準となった。 30年債US30YT=RRは26/32安、利回りが2.838%。前日は2.80%だっ た。 Tボンド先物3月限3USH3は22/32安の149─1/32。 Tノート先物3月限3TYH3は7/32安の133─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.25)