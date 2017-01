UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、米「財政の崖」回避への期待や堅調な独経済指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*05.50(‐0*27.50) =2.8410% 前営業日終盤 99*01.00(+0*07.00) =2.7979% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*23.00(‐0*11.00)=1.6558% 前営業日終盤 100*02.00(+0*01.50)=1.6181% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.25(‐0*02.75) =0.6362% 前営業日終盤 100*01.00( 0*00.00) =0.6186% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50(‐0*00.25) =0.2420% 前営業日終盤 100*00.75(+0*00.25) =0.2381% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 「財政の崖」回避に向けた協議に明るい兆しが見られることや、ドイツ経済指標の予想外 の改善が重しとなった。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.652%と約2週間ぶり高水 準となった。 30年債US30YT=RRは26/32安、利回りが2.838%。前日は2.80%だっ た。 米下院予算委員会の民主党トップ、バンホーレン議員が10日、MSNBCで、「財政 の崖」回避に向け、月末までに議会は一部問題を解決できる可能性があるとの見方を示す など、協議進展を示唆するニュースが材料視された。 ドイツの欧州経済センター(ZEW)が11日発表した12月の独景気期待指数はプラ ス6.9となり、市場予想のマイナス12.0に反して予想外のプラスとなった。 週末のモンティ伊首相の辞意表明を受けて10日は下落していたイタリア国債は反発し た。 この日実施された320億ドルの米3年債入札は、記録的な低水準の利回りで投資妙味 が薄れたとみられ、さえない結果となった。最高落札利回りは0.327%。応札倍率は 3.36倍と平均を下回った。 相場は序盤から下落していたが、入札結果も重しとなりその後もマイナス圏で推移した。 市場は12日発表される連邦公開市場委員会(FOMC)声明に注目している。市場で は、連邦準備理事会(FRB)が国債買い入れプログラムを継続すると広く予想されてい る。 野村のアナリストは、新たな国債買い入れプログラムは、現行の「ツイストオペ」が月 末に終了した時点で実施されると予想。新たなプログラムの買い入れ規模とペースは、ツ イストオペに匹敵するものになるとみている。FRBは現在、ツイストオペで月額450 億ドルの短期債を売却し、同額の長期債を買い入れている。 財務省は12日に210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)、13日に130 億ドルの30年債(リオープン)入札を実施する。 Tボンド先物3月限3USH3は22/32安の149─1/32。 Tノート先物3月限3TYH3は7/32安の133─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.25)