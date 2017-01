米金融・債券市場＝続落、米ＦＲＢの新たな国債買い入れプログラム発表受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2130GMT) 97*01.50(‐1*04.00) =2.8982% 前営業日終盤 98*05.50(‐0*27.50) =2.8410% 10年債US10YT=RR (2130GMT) 99*09.00(‐0*14.00)=1.7040% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*11.00)=1.6558% 5年債US5YT=RR (2130GMT) 99*27.50(‐0*02.75) =0.6538% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*02.75) =0.6362% 2年債US2YT=RR (2130GMT) 100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*00.25) =0.2420% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が続落。 米連邦準備理事会(FRB)が新たな国債買い入れプログラムを通じて、長期債よりも5 年債の買い入れを増やすとの見方から、特に30年債が急落した。 FRBはこの日の連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、月額400億ドルのモーゲ ージ担保証券(MBS)買い入れを継続すると同時に、年末に期限切れを迎える「ツイス トオペ」に代わり、月額450億ドルの国債を買い入れる方針を示した。 新たな買い入れプログラムでは、買い入れの中心が7年・10年・30年債から5年債 にシフトするとみられている。 30年債US5YT=RRは1―6/32安。利回りが2.901%。前日終盤時点では約 2.84%だった。 指標10年債US10YT=RRは14/32安。利回りは1.704%。 Tボンド先物3月限3USH3は31/32安の148─2/32。 Tノート先物3月限3TYH3は11/32安の133─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.75 (-0.50)