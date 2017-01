米金融・債券市場＝下落、新規失業保険申請件数の改善やさえない30年債入札で　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2121GMT) 96*31.50(‐0*03.50) =2.9014% 前営業日終盤 97*03.00(‐1*02.50) =2.8958% 10年債US10YT=RR (2121GMT) 99*02.50(‐0*07.00)=1.7265% 前営業日終盤 99*09.50(‐0*13.50)=1.7023% 5年債US5YT=RR (2121GMT) 99*21.50(‐0*06.00) =0.6924% 前営業日終盤 99*27.50(‐0*02.75) =0.6538% 2年債US2YT=RR (2121GMT) 100*00.00(‐0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 30年債入札がさえない結果となったほか、新規失業保険申請件数が労働市場の回復を示 す内容となり、米国債への逃避買いが後退した。 この日実施された130億ドルの30年債入札(リオープン=銘柄統合)は最高落札利 回りが2.917%となり、予想利回りを上回った。 30年債US30YT=RRは入札直前にこの日の高値に上昇したことから入札では買いが入 りにくい状態となった。30年債は入札後下げに転じ、終盤の取引では8/32安、利回 りが2.908%となった。 指標10年債US10YT=RRは9/32安。利回りは1.733%と1カ月超ぶり高水準 となった。 新規失業保険週間申請件数は4週間連続で減少し10月6日終了週以来の低水準となり、 労働市場が着実に回復していることを示した。 Tボンド先物3月限3USH3は8/32安の147─26/32。 Tノート先物3月限3TYH3は10.50/32安の132─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (-0.25)