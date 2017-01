UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、新規失業保険申請件数の改善やさえない30年債入札で　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 96*28.50(‐0*06.50) =2.9062% 前営業日終盤 97*03.00(‐1*02.50) =2.8958% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*01.00(‐0*08.50)=1.7317% 前営業日終盤 99*09.50(‐0*13.50)=1.7023% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*20.75(‐0*06.75) =0.6972% 前営業日終盤 99*27.50(‐0*02.75) =0.6538% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00(‐0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 30年債入札がさえない結果となったほか、新規失業保険申請件数が労働市場の回復を示 す内容となり、米国債への逃避買いが後退した。 この日実施された130億ドルの30年債入札(リオープン=銘柄統合)は最高落札利 回りが2.917%となり、予想利回りを上回った。 30年債US30YT=RRは入札直前にこの日の高値に上昇したことから入札では買いが入 りにくい状態となった。30年債は入札後下げに転じ、終盤の取引では8/32安、利回 りが2.908%となった。 指標10年債US10YT=RRは9/32安。利回りは1.733%と1カ月超ぶり高水準 となった。 新規失業保険週間申請件数は4週間連続で減少し10月6日終了週以来の低水準となり 労働市場が着実に回復していることを示した。 RBS証券の米国債戦略部門責任者、ウィリアム・オードネル氏は30年債入札につい て「残念ながら(最近の他の入札ほど)良い結果ではなかった」と話した。 アナリストによると、「財政の崖」回避策をめぐり民主・共和両党が合意できるか懸念 が根強く下落は限定的だった。 バーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長は前日の会見で「崖」から転落した場合、経 済と失業率に極めて大きな影響が及ぶとの懸念を示し、FRBは国債買い入れを「若干」 拡大する可能性があると述べた。ただ金融政策には限界があり、「崖」が現実になった場 合にその影響を相殺する手段をFRBは持たないと強調した。 投資家はFRBが前日発表した新たな緩和策の米国債への影響を見極めようとしている。 FRBは、月額400億ドルのモーゲージ担保証券(MBS)買い入れを継続すると同時 に、年末に期限切れを迎える「ツイストオペ」に代わり、月額450億ドルの国債を買い 入れる方針を示した。新たな買い入れプログラムでは、買い入れの中心が7年・10年・ 30年債から5年債にシフトするとみられている。 財務省は来週17―19日に総額990億ドルの2年・5年・7年債入札を実施する。 また20日には140億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS、リオープン=銘柄 統合)入札を実施する。 Tボンド先物3月限3USH3は8/32安の147─26/32。 Tノート先物3月限3TYH3は10.50/32安の132─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (-0.25)