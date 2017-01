米金融・債券市場＝上昇、落ち着いたＣＰＩが金融緩和後押しとの見方

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 97*22.00(+0*25.50) =2.8656% 前営業日終盤 96*28.50(‐0*06.50) =2.9062% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*09.00(+0*08.00)=1.7041% 前営業日終盤 99*01.00(‐0*08.50)=1.7317% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*22.25(+0*01.50) =0.6877% 前営業日終盤 99*20.75(‐0*06.75) =0.6972% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.75(+0*00.75) =0.2380% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*00.25) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 消費者物価指数(CPI)が半年ぶりに低下したことを受け、米連邦準備理事会(FRB) が今後も金利をゼロ近辺に据え置くとの見方が強まった。一方、「財政の崖」をめぐる不 透明感や国債入札動向を踏まえ、週間では値下がりした。 11月のCPIは、総合指数が前月比0.3%低下。低下は6カ月ぶりで5月以来の大 幅なマイナスとなった。 TD証券(ニューヨーク)のシニアエコノミスト、ミラン・ムレイン氏は「インフレ環 境は依然として非常に穏やかで、FRBは金融緩和を継続する上で多大な余地を手に入れ ている」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは8/32高。利回りは1.704%と、前日の1.73% から低下した。 30年債US30YT=RRは27/32高。利回りは2.863%と、前日の2.90%か ら低下した。 財務省は今週、660億ドルの国債を売却。来週はさらに17日に350億ドルの2年 債、18日に350億ドルの5年債、19日に290億ドルの7年債、20日に140億 ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS、リオープン=銘柄統合)の入札を行う。 難航する米与野党の「財政の崖」協議をめぐり、民主党のホイヤー下院副院内総務は、 双方が原則合意しても、年内の関連法案の策定・承認が困難な場合、詳細を詰めるまで暫 定法案で対応する可能性があるとの認識を示した。13日のフォックス・ニュースとのイ ンタビューで明らかにした。 Tボンド先物3月限3USH3は17/32高の148─11/32。 Tノート先物3月限3TYH3は2/32高の132─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+0.75)