米金融・債券市場＝薄商いのなか小動き、米「財政の崖」懸念が引き続き相場の下支え

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1905GMT) 96*05.00(‐0*06.00) =2.9442% 前営業日終盤 96*11.00(+0*29.50) =2.9345% 10年債US10YT=RR (1905GMT) 98*20.50(‐0*01.50)=1.7755% 前営業日終盤 98*22.00(+0*08.50)=1.7702% 5年債US5YT=RR (1905GMT) 99*28.50(‐0*01.50) =0.7723% 前営業日終盤 99*30.00(+0*02.25) =0.7628% 2年債US2YT=RR (1905GMT) 99*22.75( 0*00.00) =0.2700% 前営業日終盤 99*22.75(+0*00.25) =0.2700% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、薄商いのなか 債券価格は小動きに終始した。ただ、米「財政の崖」が回避されないとの懸念がくすぶる なか、安全資産としての米国債に買いは引き続き入っており、相場の下支えになっている。 オバマ米大統領と議会はクリスマス休暇入りしているため、「財政の崖」をめぐる交渉 は一時中断。ただ向こう数週間は同問題をめぐる協議に市場動向が左右される展開になる とみられている。 キャンター フィッツジェラルドの国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、 「すべての注目はワシントンに集まっている」と述べた。 アナリストは、与野党間で合意が得られれば、市場の注目は回復している経済情勢に移 るとみられているため、米国債利回りが急上昇する可能性もあるとしている。 米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長は、「財政の崖」回避策で合意が得られ れば2013年は米経済にとり「非常に良い一年」になる可能性があるとの見方を示して いる。またアナリストの間では、「財政の崖」への懸念により、米10年債利回りは適性 水準より最大20ベーシスポイント(bp)低い水準で推移しているとの試算も出ている。 多くの市場関係者が年内の取引を手仕舞い、来年まで新たなポジション構築には消極的 になっているため、今週は薄商いが続くとみられている。この日はまた、米経済指標の発 表がなかったため、動意は薄かった。 米債券市場はこの日は午後2時(日本時間25日午前4時)までの短縮取引となった。 25日はクリスマスため、欧米のほとんどの市場が休場となる。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、「市場では何も 動いていない。取引している市場参加者は、自らのポジションが薄商いのなかで収拾がつ かなくなる事態を避けるようと目を光らせている」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは横ばい。利回りは1.77%。 30年債US30YT=RRは2/32安。利回りは2.94%と、前営業日終盤の2.93 %から若干上昇。同利回りは前週18日、10月末以来初めて3%台に乗せていた。 Tボンド先物3月限3USH3は9/32安の147─8/32。 Tノート先物3月限3TYH3は5/32安の132─10.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -19.00 (unch)