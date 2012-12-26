〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.085％、6カ月物は0.130％＝財務省

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［ワシントン ２６日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.085％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.086％ 落札価格 99.978514 最高利回り落札比率 40.98％ カバー（応札倍率） 4.06倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,392,300 応札総額 129,993,552,300 競争入札 30,515,883,000 非競争入札 526,009,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年12月27日 償還日 2013年 3月28日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.130％ 平均落札金利 0.115％ 最低落札金利 0.100％ 利付き債券相当利回り 0.132％ 落札価格 99.934278 最高利回り落札比率 10.76％ カバー（応札倍率） 4.50倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,773,700 応札総額 125,981,775,700 競争入札 26,558,726,000 非競争入札 442,047,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年12月27日 償還日 2013年 6月27日
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