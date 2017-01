UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、「財政の崖」に関する上院院内総務発言で安全買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 96*31.00(+0*12.50) =2.9023% 前営業日終盤 96*18.50(+0*13.50) =2.9224% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*00.50(+0*04.50)=1.7338% 前営業日終盤 98*28.00(+0*07.50)=1.7494% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*02.75(+0*04.25) =0.7325% 前営業日終盤 99*30.50(+0*02.00) =0.7596% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.25(+0*00.50) =0.2622% 前営業日終盤 99*22.75( 0*00.00) =0.2700% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。31日に期限が迫る米「財政の崖」について、民主党のリード上院院内総務が期 限までに合意が得られる公算は低いとの見方を示したことで、安全資産とされる米国債に 買いが入った。 リード院内総務は上院での演説で、共和党が増税の受け入れを拒んでいることを批判し た上で、米経済が崖から転落する可能性について「それがわれわれの向かっている方向の ようだ」と述べた。 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメントバンクの金利戦略部 門グローバル責任者、デビッド・キーブル氏は、「この発言で米国債価格の上昇が触発さ れた」と述べた。 こうしたなか、株式などの高リスク資産から、安全資産とされる債券に資金が流入。1 月初旬に償還を迎える米財務省短期証券(Tビル)の利回りはマイナス圏に落ち込んだ。 「財政の崖」をめぐっては、クリスマス休暇明けに協議が再開された後、期限の31日 までに一時的な措置であっても何らかの合意が得られるとの期待が一部出ていた。ただこ こに来て、大方のアナリストはこうした期待はほぼ消滅したとの見方を示している。 取引終盤に、米下院が「財政の崖」について、米東部時間30日午後6時半(日本時間 31日午前8時半)に討議を行うと伝わったことで、米国債価格はそれまでの上昇を削っ た。 ただ期限までに合意が得られるとの見方は後退しており、TD証券の金利ストラテジス ト、リチャード・ギルフーリー氏は、期限がさらに迫ってもいかなる合意も視野に入って こない場合、国債価格がさらに上昇することはあり得るとの見方を示した。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは8/32高。利回りは1.72%と、前日の 1.75%から低下。 午後の取引で一時1.70%と、約2週間ぶりの水準に低下する 場面もあった。 30年債US30YT=RRは17/32高。利回りは2.89%と、前日の2.92%から 低下した。 この日は欧州勢がクリスマス休暇明けで市場に戻ってきたことから、売買高は回復した。 この日発表された米経済指標では、12月22日終了週の新規失業保険週間申請件数 (季節調整済み)が前週比1万2000件減の35万件となり、4週間移動平均は 2008年3月以来の水準に改善した。 さらに、11月の新築1戸建て住宅販売(季節調整済)は前月比4.4%増の年率 37万7000戸と、2010年4月以来2年半ぶりの高水準となった。 ただ、こうしたプラス要因は、米国が「財政の崖」から転落するとの懸念に打ち消され る結果となった。 Tボンド先物3月限3USH3は28/32高の148─11/32。 Tノート先物3月限3TYH3は13.5/32高の132─29.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -17.25 (+1.25)