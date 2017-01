米金融・債券市場＝3日続伸、「財政の崖」協議めぐる悲観的見方で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 97*20.50(+0*21.50) =2.8680% 前営業日終盤 96*31.00(+0*12.50) =2.9023% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*10.00(+0*09.50)=1.7009% 前営業日終盤 99*00.50(+0*04.50)=1.7338% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*06.50(+0*03.75) =0.7086% 前営業日終盤 100*02.75(+0*04.25) =0.7325% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.00(+0*00.75) =0.2504% 前営業日終盤 99*23.25(+0*00.50) =0.2622% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では国債価格が3日 続伸。「財政の崖」回避に向けた合意に悲観的な見方が広がり、安全資産とされる米国債 に買いが入った。 年末のポートフォリオ調整に伴う買いも米国債価格を押し上げた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは12/32高。利回りは前日終盤の1.73 %から1.69%に低下し、2週間ぶり低水準をつけた。 30年債US30YT=RRは27/32高。利回りは前日終盤の2.91%から2.86% に低下した。 投資家の間では、与野党間の財政協議は31日の期限までにはまとまらず、1月初めの 数週間で何らかの合意が成立するとの見方が大勢だ。 1月初めには限定的な内容での合意にとどまり、より大きな課題をめぐる協議は先送り されるとの懸念も出ている。 格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は28日、財政の崖をめぐる協 議は米国の格付けに影響しないとの見通しを示した。ただ、共和党と民主党が短期的な措 置で合意した場合も、格付け見通しは「ネガティブ」に据え置く公算が大きいとした。 Tボンド先物3月限3USH3は1/32高の148─12/32。 Tノート先物3月限3TYH3は1/32高の132─30.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (+0.25)