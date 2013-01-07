〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.065％、6カ月物は0.105％＝財務省

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［ワシントン ７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務省 短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.065％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.066％ 落札価格 99.983569 最高利回り落札比率 96.98％ カバー（応札倍率） 4.80倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,116,900 応札総額 153,460,070,900 競争入札 31,348,546,000 非競争入札 501,570,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年1月10日 償還日 2013年4月11日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.105％ 平均落札金利 0.100％ 最低落札金利 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.107％ 落札価格 99.946917 最高利回り落札比率 56.84％ カバー（応札倍率） 5.21倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,628,000 応札総額 145,939,210,000 競争入札 26,919,444,000 非競争入札 456,184,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年1月10日 償還日 2013年7月11日
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