UPDATE2: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、入札控え一時利回り小幅上昇

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 93*06.50(‐0*00.50) =3.1006% 前営業日終盤 93*07.00(+0*15.00) =3.0998% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*17.00(+0*00.50)=1.9009% 前営業日終盤 97*16.50(+0*02.50)=1.9026% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*22.50( 0*00.00) =0.8110% 前営業日終盤 99*22.50(+0*01.50) =0.8109% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.00( 0*00.00) =0.2677% 前営業日終盤 99*23.00(+0*00.25) =0.2675% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場はほぼ横ばい。今年初の 国債入札を週内に控え、利回りが小幅上昇する場面もあった。 前週の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受け、連邦準備理事会(FRB)が年 内に債券買い入れの縮小または終了に踏み切るかどうかをめぐる不透明感も漂っている。 FOMC議事録発表後の利回り上昇を受け、投資家の米国債買いが強まる可能性がある が、市場関係者は、週内に総額660億ドルの国債入札を控えていることから債券価格の 大幅上昇は抑えられるとみている。 財務省は8日に320億ドルの3年債、9日に210億ドルの10年債、10日に 130億ドルの30年債の入札を実施する。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは1/32安、利回りは1.91%と、前週末 4日終盤の1.90%から小幅上昇した。 年初来の大幅な利回り上昇を受け、市場関係者の間では債券売りがどこまで進むかをめ ぐり様々な意見が出ている。 USバンク・ウェルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダニエル・ヘック マン氏は、市場ではFRBの債券買い入れの行方が懸念されているものの、量的緩和(Q E)の終了時期をめぐる議事録での言及が政策変更に関する討議というよりは議論上のも のだということに市場はいずれ気付くだろうと指摘。FRBはQE縮小には力強い雇用の 伸びが必要とみているため、「2013年半ばに解除することは恐らくない」との見方を 示した。 また、米債務上限引き上げをめぐる与野党の対立が予想される中、質への逃避の動きか ら米国債への需要が再び高まる可能性もあると述べた。 一方ソシエテ・ジェネラルは、経済指標の改善に伴い米国債利回りが年内を通じて上昇 すると予想。3年債と10年債の利回り格差拡大によって利益が生まれる取引を推奨して いる。 ただ、QEに伴うFRBの債券買い入れで長期債利回りは抑制される可能性がある。F RBは今週、連日買い入れを行う予定で、7日は2036年から2042年までに償還を 迎える国債14億7400万ドルを買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は6/32高の144─22/32。 Tノート先物3月限3TYH3は2/32高の131─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 2.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -21.75 (+0.25)