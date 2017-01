UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、最近の利回り上昇で投資妙味高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 93*27.50(+0*21.00) =3.0654% 前営業日終盤 93*06.50(‐0*00.50) =3.1006% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*27.50(+0*10.50)=1.8638% 前営業日終盤 97*17.00(+0*00.50)=1.9009% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*27.25(+0*04.75) =0.7805% 前営業日終盤 99*22.50( 0*00.00) =0.8110% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.75(+0*00.75) =0.2559% 前営業日終盤 99*23.00( 0*00.00) =0.2677% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。最 近の利回り上昇を受けて投資妙味が高まったほか、3年債入札でプライマリーディーラー 以外の入札者から堅調な需要が集まったことが追い風となった。 フランスのソブリン格付け引き下げが差し迫っているとのうわさが広がったことも、安 全資産としての米国債への買いを支えた。仏当局者はこのうわさについて、「誤り」とし て否定した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは10/32高。利回りは1.866%と、前 日終盤の1.9%から低下した。 30年債US30YT=RRは22/32高。利回りは前日終盤の3.1%から3.065% に低下した。 米財務省が実施した320億ドルの3年債入札は最高落札利回りが0.385%となり、 市場予想とほぼ一致した。 野村のアナリストは入札後、今回と前回の3年債入札で直接入札者の需要が堅調だった ことについて、投資家がプライマリーディーラーをう回して直接応札しながらも、発行前 (WI)取引での水準付近で入札を消化できるパターンにシフトする可能性を示唆してい ると指摘した。 米国債は前週、議会が「財政の崖」回避で合意したことや、連邦公開市場委員会(FO MC)議事録で債券買い入れプログラムの行方に不透明感が生じたことを受け、大きく下 落していた。 SEIインベストメンツの運用担当者ショーン・シムコ氏は「最近の価格下落を受け、 買いの好機が生まれた」と述べた。 このところの利回り上昇は、米財務省が今週実施する国債入札で需要を支援する可能性 が高い。 財務省は9日に210億ドルの10年債入札を、10日に130億ドルの30年債入札 を実施する。 米国で当面目立った経済指標の発表が予定されていないことから、米国債は概ね小幅な レンジでの取引が続くとみられている。 市場の関心は今後、歳出削減と債務上限引き上げをめぐる米議会の攻防に集まる公算だ。 連邦準備理事会(FRB)はこの日、2018年から19年までに償還を迎える国債 37億0800万ドルを買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は16/32高の145─6/32。 Tノート先物3月限3TYH3は9/32高の131─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 2.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (unch)