米金融・債券市場＝小幅上昇、債務上限めぐる協議を警戒

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 94*01.50(+0*06.00) =3.0553% 前営業日終盤 93*27.50(+0*21.00) =3.0654% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 97*30.00(+0*02.50)=1.8551% 前営業日終盤 97*27.50(+0*10.50)=1.8638% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 99*29.75(+0*02.50) =0.7644% 前営業日終盤 99*27.25(+0*04.75) =0.7805% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 99*24.50(+0*00.75) =0.2442% 前営業日終盤 99*23.75(+0*00.75) =0.2559% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格が小幅上昇。 利回りは前週つけた8カ月ぶり高水準から低下したが、議会で今後行われる債務上限引き 上げ協議をめぐる不透明感を背景に、小幅なレンジで推移した。 210億ドルの10年債入札後には価格が一時下落したが、すぐにプラスに転じた。 米財務省が実施した10年債(リオープン=銘柄統合)入札は最高落札利回りが 1.863%と市場予想よりも高い水準となり、プライマリーディーラー以外の入札や応 札倍率は平均を下回った。 しかしアナリストによると、市場では米議会での財政協議への警戒感が強く、入札結果 の影響を相殺した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは4/32高。利回りは1.85%と、前日終 盤の1.87%から低下した。 30年債US30YT=RRは8/32高。利回りは前日終盤の3.07%から3.053% に低下した。 Tボンド先物3月限3USH3は10/32高の145─16/32。 Tノート先物3月限3TYH3は6.50/32高の132─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 2.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (+0.75)