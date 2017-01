UPDATE2: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、債務上限めぐる協議を警戒

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 93*29.50(+0*02.00) =3.0620% 前営業日終盤 93*27.50(+0*21.00) =3.0654% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*28.50(+0*01.00)=1.8604% 前営業日終盤 97*27.50(+0*10.50)=1.8638% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*29.00(+0*01.75) =0.7692% 前営業日終盤 99*27.25(+0*04.75) =0.7805% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.50(+0*00.75) =0.2442% 前営業日終盤 99*23.75(+0*00.75) =0.2559% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ横ば いとなった。利回りは前週つけた8カ月ぶり高水準から低下しているが、議会で今後行わ れる債務上限引き上げ協議をめぐる不透明感を背景に、小幅なレンジでの推移となってい る。 米財務省が実施した210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)入札は最高落札 利回りが1.863%と市場予想よりも高い水準となったほか、プライマリーディーラー 以外の入札や応札倍率は平均を下回り、軟調な結果との指摘が聞かれた。 しかしアナリストによると、市場では米議会での財政協議の行方や相場への影響をめぐ る不透明感が強く、こうした警戒感が入札結果の影響を相殺した。 CRTキャピタル・グループの政府債戦略部門責任者デービッド・エイダー氏は、債務 上限や歳出削減の規模などをめぐる協議の行方が懸念材料になっているとし、それまで相 場は不安定で、方向感の定まらない展開になる可能性が高いとの見方を示した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRはほぼ横ばい、利回りは1.864%。前週末 4日には、4月下旬以来約8カ月ぶりの高水準となる1.98%をつけていた。 30年債US30YT=RRは2/32安、利回りは3.069%。4日には3.18%まで 上昇していた。 財務省は10日に130億ドルの30年債入札を実施する。 米議会は前週、「財政の崖」回避で合意したものの、歳出削減に関する決定は先送りさ れた。また、米連邦債務は昨年末に法定上限の16兆4000億ドルに達しており、議会 が上限引き上げで合意しなければ、デフォルト(債務不履行)する恐れがある。 2011年に債務上限引き上げをめぐり与野党が対立した際には、スタンダード・アン ド・プアーズ(S&P)が米格付けをトリプルAから引き下げた。 主要格付け3社はいずれも米国の格付け見通しを「ネガティブ」としており、議会が合 意に至らず格付けが引き下げられる可能性を投資家は懸念している。 米連邦準備理事会(FRB)は9日、月額450億ドルの長期債買い入れプログラムの 一環として、2036年から2042年までに償還を迎える国債15億4600万ドルを 買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は10/32高の145─16/32。 Tノート先物3月限3TYH3は6.50/32高の132─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 2.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (+1.00)