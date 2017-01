米金融・債券市場＝下落、ＥＣＢ総裁の楽観的な景気見通しで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 93*17.00(‐0*12.50) =3.0830% 前営業日終盤 93*29.50(+0*02.00) =3.0620% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*18.00(‐0*10.50)=1.8976% 前営業日終盤 97*28.50(+0*01.00)=1.8604% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*25.25(‐0*03.75) =0.7934% 前営業日終盤 99*29.00(+0*01.75) =0.7692% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.00(‐0*00.50) =0.2523% 前営業日終盤 99*24.50(+0*00.75) =0.2442% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁がユーロ圏経済の先行きに関してより楽観的な見方 を示したことを受け、売りが再燃した。 ただ、30年債入札が堅調だったことで下値は限定的となった。 ドラギECB総裁はこの日の理事会後の会見で、ユーロ圏にはすでに一部で安定化の兆 しが出ていると指摘し、年内に経済が回復するとの見方を示した。 米財務省が実施した130億ドルの30年債(リオープン=銘柄統合)入札は最高落札 利回りが3.070%と、市場予想よりも低い水準となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.896%と、前 日終盤の1.86%から上昇した。 30年債US30YT=RRは11/32安。入札直後には下げ幅を大きく削り、上昇に転じ る場面もあった。終盤時点で利回りは前日の3.06%から3.08%に上昇している。 Tボンド先物3月限3USH3は21/32安の144─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は11/32安の131─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (unch)