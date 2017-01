UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、ＥＣＢ総裁の楽観的な景気見通しで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 93*18.00(‐0*11.50) =3.0813% 前営業日終盤 93*29.50(+0*02.00) =3.0620% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*17.50(‐0*11.00)=1.8993% 前営業日終盤 97*28.50(+0*01.00)=1.8604% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*24.75(‐0*04.25) =0.7966% 前営業日終盤 99*29.00(+0*01.75) =0.7692% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.00(‐0*00.50) =0.2523% 前営業日終盤 99*24.50(+0*00.75) =0.2442% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁がユーロ圏経済の先行きに関してより楽観的な見方 を示したことを受け、売りが再燃した。 ただ、30年債入札が堅調だったことで下値は限定的となった。 ドラギECB総裁はこの日の理事会後の会見で、ユーロ圏にはすでに一部で安定化の兆 しが出ていると指摘し、年内に経済が回復するとの見方を示した。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、ECB理事会を受 けて「午前中を通じて米国債が売られ、利回りが再び上昇した」と述べた。 一方、米財務省が実施した130億ドルの30年債(リオープン=銘柄統合)入札は最 高落札利回りが3.070%と、市場予想よりも低い水準となった。 野村証券の米州金利戦略責任者ジョージ・コンカルベス氏は入札の結果について、目立 って強い数字は見当たらなかったものの、全体として平均を上回り、堅調な内容だったと の見方を示した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは11/32安。利回りは1.899%と、前 日終盤の1.86%から上昇した。 30年債US30YT=RRは12/32安。入札直後には下げ幅を大きく削り、上昇に転じ る場面もあった。終盤時点で利回りは前日の3.06%から3.081%に上昇している。 米国債市場では、前週のFOMC議事録発表を受けて債券買い入れの早期終了をめぐる 観測が高まったことなどから、利回りが8カ月ぶり高水準近辺で推移している。 市場では、買い入れ終了時期の手掛かりを求め、バーナンキFRB議長が来週14日に 行う米ミシガン大学での講演に注目が集まる見通しだ。 ただ、バーナンキ議長は景気の足取りが安定し、失業率が大幅に改善するまで刺激策を 継続する考えを示しており、出口の時期は経済動向に大きく左右される可能性が高い。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券セールス・トレーディング部門責任者デー ビッド・コアード氏は「われわれが直面する真の課題は、雇用創出につながるペースに経 済成長を回復させることだ」と述べた。 米議会が前週、「財政の崖」回避で合意したことも、安全資産としての米国債への買い を和らげているが、歳出削減をめぐる今後の協議の動向次第で債券買いが再び強まる可能 性もある。 ウィリアムズ・キャピタルのコアード氏は、歳出削減協議が状況を複雑にする可能性が あるとし、こうした警戒感から取引レンジについて確信を持つことは難しいと述べた。 FRBはこの日、2020年から22年までに償還を迎える国債31億6200万ドル を買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は21/32安の144─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は11/32安の131─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.25 (+0.25)