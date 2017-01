米金融・債券市場＝不安定な展開のなか上昇、バーナンキＦＲＢ議長講演に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 94*07.50(+0*21.50) =3.0454% 前営業日終盤 93*18.00(‐0*11.50) =3.0813% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*27.00(+0*09.50)=1.8659% 前営業日終盤 97*17.50(‐0*11.00)=1.8993% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*27.75(+0*03.00) =0.7773% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*04.25) =0.7966% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.25(+0*00.25) =0.2489% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*00.50) =0.2523% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 景気見通しが改善する一方、議会での財政協議を控えた警戒感から方向感が定まらず、値 動きは不安定となった。 朝方には、12月の中国の消費者物価指数(CPI)が予想以上に加速したことを受け て同国が追加金融緩和に踏み切る余地が狭まったとの見方が広がり、リスク回避の動きか ら米国債などが買われた。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は、この日の取引では相場が大きく変動したと指摘した上で、今後大きく売り込まれる可 能性は低く、しばらくの間レンジ取引が続くとの見方を示した。 同氏は指標10年債の利回りについて、1.75─1.97%のレンジで推移する公算 で、いったん2%を上回れば一段の利回り上昇につながる可能性があると予想した。 終盤の時点で10年債US10YT=RRは10/32高。利回りは1.864%と、前日終 盤の1.9%から低下した。 米与野党の間では今後、歳出削減や財政赤字縮小、債務上限引き上げをめぐる激しい攻 防が予想されており、こうした懸念が払拭されるまで、積極的にポジションを積む展開に はならないとみられている。 米連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れの行方をめぐる手掛かりを求め、市場 はバーナンキ議長が週明け14日に米ミシガン大学で行う講演に注目する見通しだ。 ただ、BNPパリバの米国担当エコノミスト、イレーナ・シュルヤティエバ氏は「バー ナンキ議長は準備原稿の内容から外れた発言は行わない見通しであるため、今回の講演で 政策面の変化に関する言及があるとは考えにくい」と述べた。 Tボンド先物3月限3USH3は14/32高の145─9/32。 Tノート先物3月限3TYH3は6/32高の131─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.25 (+1.00)