〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.075％、6カ月物は0.110％＝財務省

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［ワシントン ２８日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.055％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.981042 最高利回り落札比率 63.71％ カバー（応札倍率） 4.98倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,035,400 応札総額 159,422,065,400 競争入札 30,608,650,000 非競争入札 453,285,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年1月31日 償還日 2013年5月02日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.110％ 平均落札金利 0.105％ 最低落札金利 0.085％ 利付き債券相当利回り 0.112％ 落札価格 99.944389 最高利回り落札比率 71.34％ カバー（応札倍率） 5.01倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,699,700 応札総額 140,285,724,700 競争入札 26,547,200,000 非競争入札 453,499,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年1月31日 償還日 2013年8月01日
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