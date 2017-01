UPDATE1: 米金融・債券市場＝続落、堅調な耐久財受注統計や週内の国債入札が圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 92*13.00(‐0*07.00) =3.1444% 前営業日終盤 92*20.00(‐1*19.50) =3.1324% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 96*31.50(‐0*04.50)=1.9649% 前営業日終盤 97*04.00(‐0*27.00)=1.9487% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*14.25(‐0*02.50) =0.8654% 前営業日終盤 99*16.75(‐0*12.75) =0.8490% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.50(‐0*00.25) =0.2802% 前営業日終盤 99*22.75(‐0*02.00) =0.2759% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場は、国債利回りが3 営業日連続で上昇した。朝方発表された12月の米耐久財新規受注が市場予想を上回る力 強い伸びとなったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が刺激策解除を検討できる程 度まで、景気が持ち直している可能性があるとの観測が強まった。 また、週内に実施される総額990億ドルの国債入札を控え、一部で価格を押し下げる 動きも出ている。 ただ、12月の米住宅販売保留指数が予想外に低下したことを受け、相場は下げ幅を縮 小した。 指標10年債US10YT=RR利回りは一時、昨年4月以来初めて、2%を上抜けた。終盤 は7/32安、利回りは1.97%。前営業日終盤は1.95%だった。 12月の米耐久財新規受注は4.6%増と、市場予想の1.8%増を上回った。また、 民間設備投資の先行指標とされる航空機を除く非国防資本財受注は0.2%増と、予想に 反し増加した。 FTNフィナンシャルのエコノミスト、リンジー・ピエザ氏は「耐久財受注の内訳から は、精彩を欠く設備投資の動向が浮き彫りとなったが、総合指数の数字が極めて強かった ため、FRBが今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で緩和措置を見直す可能性があ るとの懸念が高まった」と述べた。 今年初のFOMCは、29─30日に開催される。 FRBが月額450億ドルの国債買い入れの年内終了について検討しているかどうかを めぐり、30日発表のFOMC声明が何らかの手がかりを示すか、注目されている。 米財務省はこの日、350億ドルの2年債入札を実施。最高落札利回りは0.288%、 応札倍率は3.77倍となった。 入札後、流通市場では、国債価格は安値圏で、ほぼ横ばいで推移した。 29日には350億ドルの5年債、30日には290億ドルの7年債の入札を行う。 2月1日発表の1月の米雇用統計も今週の焦点となる。 一部アナリストは、失業率が依然7.8%に高止まりしていることから、FRBが早期 に政策スタンスを変更する可能性は低いとみる。 三菱東京UFJ銀行の首席金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏は「失業率が6.5 %に低下するまで、金融政策は自動操縦となるだろう」と述べた。 30年債US30YT=RR利回りは一時、3.18%に上昇。終盤は9/32安、利回りは 3.15%。前営業終盤は3.13%だった。 Tボンド先物3月限3USH3は13/32安の143─21/32。 Tノート先物3月限3TYH3は6/32安の131─7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -18.00 (-0.25)