米金融・債券市場＝4日続落、ＦＯＭＣや雇用統計控え下げ幅は限定的

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2128GMT) 91*26.00(‐0*19.00) =3.1770% 前営業日終盤 92*13.00(‐0*07.00) =3.1444% 10年債US10YT=RR (2128GMT) 96*23.00(‐0*08.50)=1.9955% 前営業日終盤 96*31.50(‐0*04.50)=1.9649% 5年債US5YT=RR (2128GMT) 99*12.75(‐0*01.50) =0.8752% 前営業日終盤 99*14.25(‐0*02.50) =0.8654% 2年債US2YT=RR (2128GMT) 99*30.00 (N/A) =0.2814% 前営業日終盤 99*22.50(‐0*00.25) =0.2802% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場は、国債価格が4営 業日続落した。今週総額990億ドルの国債入札を消化する中、価格を押し下げようとす る動きが出た。 相場は当初、1月のCB(コンファレンス・ボード)消費者信頼感指数がおよそ1年ぶ りの低水準に悪化したことを受けて上昇していたが、その後実施された5年債入札を前に 売りが優勢となった。 ただ翌日の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表や2月1日の米雇用統計など重 要イベントを控えた警戒感から、下げ渋る展開となった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは7/32安。利回りは1.961%か ら1.993%に上昇した。 10年債利回りは前日、昨年4月以来初めて心理的な節目である2%の水準を一時突破 したが、この日は利回りを2%以上に押し上げようとする動きは限られた。 Tボンド先物3月限3USH3は07/32安の143─14/32。 Tノート先物3月限3TYH3は変わらずの131─7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -18.25 (-0.25)