UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、経済は緩やかに成長とのＦＯＭＣ声明受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*24.00(+0*02.00) =3.1805% 前営業日終盤 91*22.00(‐0*23.00) =3.1839% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 96*24.00(+0*02.00)=1.9920% 前営業日終盤 96*22.00(‐0*09.50)=1.9991% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*31.75(N/A) =0.8766% 前営業日終盤 99*12.25(‐0*02.00) =0.8785% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.75 (+0*00.75) =0.2696% 前営業日終盤 99*30.00 (N/A) =0.2814% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場は、国債価格がほぼ 変わらず。米連邦準備理事会(FRB)は、連邦公開市場委員会(FOMC)終了後に発 表した声明で、適切な金融政策の下で経済成長が緩やかなペースで進み、失業率が段階的 に低下するとの認識を示した。 FRBはまた、労働市場の見通しが「著しく」改善するまで、資産購入を続ける方針を 再表明した。 指標10年債US10YT=RRは1/32安、利回りは前日からほぼ変わらずの2%。一時、 2.04%に上昇する場面もあった。 DAデイビットソンの首席市場ストラテジスト、フレッド・ディクソン氏は「FOMC 声明は私だけでなく、市場の予想とほぼ一致する内容だった。また、大方の想定通り、国 債買い入れ計画の期間に変更はなかった」とし、相場の動きはこれに沿い、ほぼ変わらず になったと指摘した。 今週行われている総額990億ドルの国債入札を消化するため、価格を押し下げる動き が一部で出ており、相場は小安く始まった。 朝方発表された第4・四半期の国内総生産(GDP)速報値が、前期比0.1%減と予 想外に減少し、3年半ぶりのマイナス成長となったことを受け、相場は一時上昇した。 ただ、個人消費支出の増加など、GDP統計内訳の一部で明るい兆しが確認されると、 債券価格は再び下げに転じた。 三菱東京UFJ銀行の首席金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏は「低成長が雇用ペ ースのもたつきを示しているのであれば問題視されるが、雇用の拡大ペースは失速してい るようには見えない」と述べた。 2月1日発表の1月の米雇用統計が注目される。 ロイターのまとめたアナリスト予想は、非農業部門雇用者数が16万人増、失業率が前 月から変わらずの7.8%となっている。 国債入札では、この日は総額290億ドルの7年債入札が実施された。 Tボンド先物3月限3USH3は12/32安の143─2/32。 Tノート先物3月限3TYH3は1/32安の131─6/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (+1.00)