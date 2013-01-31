米金融・債券市場＝小幅高、指標強弱まちまちで明日の雇用統計に注目　

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2115GMT） 91*29.00（＋0*05.00) =3.1719% 前営業日終盤 91*24.00（＋0*02.00) =3.1805% １０年債US10YT=RR （2115GMT） 96*26.00（＋0*02.00）=1.9849% 前営業日終盤 96*24.00（＋0*02.00）=1.9920% ５年債US5YT=RR （2115GMT） 99*31.00（‐0*00.75) =0.8814% 前営業日終盤 99*31.75（Ｎ／Ａ) =0.8766% ２年債US2YT=RR （2115GMT) 99*31.00 （＋0*00.25) =0.2657% 前営業日終盤 99*30.75 （＋0*00.75) =0.2696% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ３１日 ロイター］ ３１日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅 高。この日発表された一連の指標が強弱まちまちの内容となる中、今後数四半期の米経済 成長をめぐり不透明感が広がり、利回りは最近のレンジ内で推移した。 また、２月１日発表の１月の米雇用統計が注目されている。 指標１０年債US10YT=RRは２／３２高、利回りはほぼ変わらずの１．９９％。 ３０年債US30YT=RRは７／３２高。利回りは３．１７％と、前日終盤の３．１８％か ら低下した。 Ｔボンド先物３月限3USH3は１３／３２高の１４３─１５／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は３／３２高の１３１─９／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (unch)
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