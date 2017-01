米金融・債券市場＝小幅高、指標強弱まちまちで明日の雇用統計に注目　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2115GMT) 91*29.00(+0*05.00) =3.1719% 前営業日終盤 91*24.00(+0*02.00) =3.1805% 10年債US10YT=RR (2115GMT) 96*26.00(+0*02.00)=1.9849% 前営業日終盤 96*24.00(+0*02.00)=1.9920% 5年債US5YT=RR (2115GMT) 99*31.00(‐0*00.75) =0.8814% 前営業日終盤 99*31.75(N/A) =0.8766% 2年債US2YT=RR (2115GMT) 99*31.00 (+0*00.25) =0.2657% 前営業日終盤 99*30.75 (+0*00.75) =0.2696% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅 高。この日発表された一連の指標が強弱まちまちの内容となる中、今後数四半期の米経済 成長をめぐり不透明感が広がり、利回りは最近のレンジ内で推移した。 また、2月1日発表の1月の米雇用統計が注目されている。 指標10年債US10YT=RRは2/32高、利回りはほぼ変わらずの1.99%。 30年債US30YT=RRは7/32高。利回りは3.17%と、前日終盤の3.18%か ら低下した。 Tボンド先物3月限3USH3は13/32高の143─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は3/32高の131─9/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (unch)