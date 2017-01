UPDATE1: 米金融・債券市場＝強弱まちまちの指標受け小幅高、雇用統計に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*31.00(+0*07.00) =3.1684% 前営業日終盤 91*24.00(+0*02.00) =3.1805% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 96*26.00(+0*02.00)=1.9849% 前営業日終盤 96*24.00(+0*02.00)=1.9920% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*31.25(‐0*00.50) =0.8798% 前営業日終盤 99*31.75(N/A) =0.8766% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.00 (+0*00.25) =0.2657% 前営業日終盤 99*30.75 (+0*00.75) =0.2696% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅 高。この日発表された一連の指標が強弱まちまちの内容となる中、今後数四半期の米経済 成長をめぐり不透明感が広がり、利回りは最近のレンジ内で推移した。 また、2月1日発表の1月の米雇用統計が注目されている。 指標10年債US10YT=RRは2/32高、利回りはほぼ変わらずの1.99%。 30年債US30YT=RRは7/32高。利回りは3.17%と、前日終盤の3.18%か ら低下した。 朝方発表された26日終了週の米新規失業保険申請件数は、前週の5年ぶり低水準から 増加した。 12月の米個人所得は8年ぶりの高い伸びとなったほか、1月のシカゴ地区購買部協会 景気指数は昨年4月以来の高水準となった。 モーガン・キーガンの債券マネジングディレクター、ケビン・ジディス氏は「年初以降、 指標の内容は一様でなく、投資家は期待と現実の狭間にはさまれている状況だ」と述べた。 10年債利回りは1月、22ベーシスポイント(bp)上昇し、月間としては昨年3月 以来の大きさとなった。米連邦準備理事会(FRB)が年末までに資産買い入れプログラ ムを終了する可能性があるとの懸念が売りの一因となった。 また、アクション・エコノミクスのグローバル債券分析マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は、ユーロ圏債務危機など世界的な緊張が和らぐ中、米債に固執する特別な理 由は見当たらないと指摘。ただ、3月に自動的歳出削減が発動される可能性やFRBが いずれかの時点で景気浮遊策を解除することへの根強い懸念から、債券相場が最近のレン ジから大きく外れるような動きには投資家は慎重になっていると述べた。 RBSセキュリティーズの米最戦略主任、ウィリアム・オドネル氏は、最近の10年債 利回り上昇を受け、一部で買いが戻ってきているとし、利回りが今後数営業日、1.70 ─2.10%のレンジで推移する可能性があるとの見通しを示した。 注目されている1月米雇用統計をめぐっては、ロイターのまとめたアナリスト予想は非 農業部門雇用者数が16万人増、失業率が前月から変わらずの7.8%。 Tボンド先物3月限3USH3は13/32高の143─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は3/32高の131─9/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (unch)