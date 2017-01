米金融・債券市場＝下落、指標受けた株高で逃避買いが後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 90*28.50(‐1*02.50) =3.2283% 前営業日終盤 91*31.00(+0*07.00) =3.1684% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 96*15.00(‐0*11.00)=2.0248% 前営業日終盤 96*26.00(+0*02.00)=1.9849% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.00(‐0*01.25) =0.8878% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*00.50) =0.8798% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.00 ( 0*00.00) =0.2657% 前営業日終盤 99*31.00 (+0*00.25) =0.2657% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場は、国債価格が下落。朝 方発表された米雇用統計や製造業指標を受け、株価が数年ぶりの高値をつける中、安全資 産としての米債への逃避買いが後退した。 1月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が15万7000人増となった。過去2カ 月分の増加分も上方改定された。 また、1月の米ISM製造業景気指数も予想を上回り上昇し、9カ月ぶりの高水準とな った。 イートン・バンス・インベストメント・マネジャーズのエリック・スティン氏は「IS M製造業指数が予想以上に堅調な内容になったことで、米債の売りが優勢となった」と述 べた。 資金は株式に向かっているものの、アナリストは、米債への需要が弱まることはないと 指摘する。 USバンク・ウエルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダニエル・ヘック マン氏は、雇用統計で1月の失業率が7.9%と、前月の7.8%から悪化したことを受 け、「米連邦準備理事会(FRB)が月額850億ドルの資産買い入れプログラムを停止 することはない。これは債券市場にとり大きな支援材料であり、利回りの急上昇に歯止め をかけるだろう」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは13/32安、利回りは2.04%。前日は1.99%だ った。 30年債US30YT=RRは1─2/32安、利回りは3.23%と、前日終盤の3.17 %から上昇した。 FRBによる買い入れ期待から、この日は5─7年債がアウトパフォームした。 Tボンド先物3月限3USH3は20/32安の142─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は5/32安の131─4/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -17.50 (-0.75)