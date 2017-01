UPDATE2: 米金融・債券市場＝小幅上昇、一連の国債入札や一般教書演説控え

*表を最終レートに更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*28.00(‐0*06.50) =3.1739% 前営業日終盤 92*02.50(+0*07.00) =3.1627% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*00.00(‐0*04.00)=1.9644% 前営業日終盤 97*04.00(+0*02.50)=1.9499% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*03.75(‐0*03.75) =0.8508% 前営業日終盤 100*07.50(+0*00.50) =0.8267% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.50(‐0*00.50) =0.2580% 前営業日終盤 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅上昇した。今週実施される総額720億ドルの国債入札に加え、翌12日にはオバマ大 統領の一般教書演説を控えていることが背景にある。 米財務省は12日に320億ドルの3年債、13日に240億ドルの10年債、14日 に160億ドルの30年債入札を実施する。 新発債が価格を下押し始める可能性もあるが、米連邦準備理事会(FRB)による買い 入れが支援要因となり、影響を相殺すると見込まれている。 SEIインベストメンツのポートフォリオマネジャー、ショーン・シムコ氏は「市場は 今週の国債の新規供給を消化する必要がある」と指摘。ただ、低成長や根強い不透明感な ど、状況は依然として大きく変わっていないとして、「全般的な見通しに変化の兆しが出 るまでレンジ取引になる」との見方を示した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは1/32高。利回りは1.948%。 同利回りは約1.90─2.04%のレンジで推移しているもよう。 FRBはこの日、2036─2042年に償還を迎える長期債を14億5000万ドル 買い入れた。今週は5・10年債を含め、一段の長期債買い入れを実施する見通し。 オバマ大統領の一般教書演説では、3月1日に迫る歳出の自動削減回避に向けた財政協 議の進ちょく状況をめぐり、市場は手掛かりを探るとみられている。 グッゲンハイム・パートナーズの米債券トレーディング部門マネジングディレクター、 ジェイソン・ローガン氏は「3月1日の期限が近づくにつれ、債券相場は当局者の発言に 左右される展開になるだろう」と予想する。 イエレンFRB副議長はこの日、依然厳しい雇用情勢を踏まえれば、FRBが行ってい る積極的な金融緩和政策は正当化されるとの認識を示した。市場の金利上昇観測をけん制 したとみられている。 ミラー・タバク& Coの首席経済ストラテジスト、アンドリュー・ウィルキンソン氏 は「イエレン副議長は、最も悲観的な回復見通しを示し、市場の金利上昇観測を押さえ込 もうとしたようだ」と述べた。 Tボンド先物3月限3USH3は6/32高の143─28/32。 Tノート先物3月限3TYH3は1.50/32安の131─22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -18.75 (-0.75)