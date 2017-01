米金融・債券市場＝下落、さえない入札や小売統計控えた警戒感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2104GMT) 91*21.50(‐0*06.50) =3.1851% 前営業日終盤 91*28.00(‐0*06.50) =3.1739% 10年債US10YT=RR (2104GMT) 96*28.50(‐0*03.50)=1.9770% 前営業日終盤 97*00.00(‐0*04.00)=1.9644% 5年債US5YT=RR (2104GMT) 100*01.50(‐0*02.25) =0.8653% 前営業日終盤 100*03.75(‐0*03.75) =0.8508% 2年債US2YT=RR (2104GMT) 99*30.75(‐0*00.75) =0.2700% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.50) =0.2580% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。この日行われた3年債入札が精彩を欠いたことや、翌日の小売統計を控え警戒感が 高まったことなどが背景。 日米欧7カ国(G7)高官がこの日発表された為替に関するG7の声明について、円の 過度な変動への懸念を表明したものだったと述べたことを受け、ショートカバーの動きが 広がる場面もあった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは5/32安、利回りは1.982%。 Tボンド先物3月限3USH3は20/32安の143─8/32。 Tノート先物3月限3TYH3は8/32安の131─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -18.50 (-0.25)