UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、さえない入札や小売統計控えた警戒感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*19.00(‐0*09.00) =3.1894% 前営業日終盤 91*28.00(‐0*06.50) =3.1739% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 96*28.00(‐0*04.00)=1.9788% 前営業日終盤 97*00.00(‐0*04.00)=1.9644% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.50(‐0*02.25) =0.8653% 前営業日終盤 100*03.75(‐0*03.75) =0.8508% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.75(‐0*00.75) =0.2700% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.50) =0.2580% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。この日行われた3年債入札が精彩を欠いたことや、翌日の小売統計を控え警戒感が 高まったことなどが背景。 日米欧7カ国(G7)高官がこの日発表された為替に関するG7の声明について、円の 過度な変動への懸念を表明したものだったと述べたことを受け、ショートカバーの動きが 広がる場面もあった。高官の発言は市場で、G7が円相場の動きを支持していないことを 意味すると受け止められた。 市場は、米議会が歳出の自動削減回避で合意できるかどうかをめぐる手掛かりを求め、 オバマ大統領がこの日の夜行う一般教書演説を注意深く見守る公算だ。 米財務省がこの日実施した320億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが0.411 %となった。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「3年債がいかに割 安になっているかを踏まえると、かなり軟調な結果だった」との見方を示した。 その上で、投資家の関心は13日に発表される1月の米小売売上高に向いており、市場 は給与税減税の失効が個人消費にどう影響しているか手掛かりを探るだろうと指摘。「明 日の小売統計を消化するまでは、10年債入札に目を向ける状態に必ずしもなっていない 投資家が多いのではないか」と語った。 財務省は13日に240億ドルの10年債、14日に160億ドルの30年債の入札を 行う予定。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは4/32安、利回りは1.977%。 バークレイズのアナリストは、3月1日に850億ドルの自動歳出削減が発動される可 能性が意識されるにつれ、米国債利回りは今後数週間で低下すると予想している。 バークレイズの米金利リサーチ部門責任者ラジブ・セチア氏は、歳出の自動削減で国内 総生産(GDP)が30ベーシスポイント(bp)押し下げられる見通しだが、市場関係 者の多くはこれを織り込んでいないと指摘した。 年明けには米議会が「財政の崖」回避で合意し、リスク選好が高まったことを受けて米 国債利回りが大幅に上昇したが、バークレイズはこれを行き過ぎだったとみる。 10年債利回りは昨年末の1.70%から今年2月4日には2.06%まで上昇し、そ の後低下している。 セチア氏は1.90─1.92%付近が抵抗水準になっているとし、この水準を割り込 めば、1.80%近辺まで一段と低下するとの見方を示した。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2020年から22年までに償還を迎える国債 33億0600万ドルを買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は20/32安の143─8/32。 Tノート先物3月限3TYH3は8/32安の131─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -18.00 (+0.25)