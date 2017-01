UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、さえない10年債入札が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 90*25.00(‐0*26.00) =3.2347% 前営業日終盤 91*19.00(‐0*09.00) =3.1894% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 96*14.50(‐0*13.50)=2.0277% 前営業日終盤 96*28.00(‐0*04.00)=1.9788% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*27.00(‐0*06.50) =0.9073% 前営業日終盤 100*01.50(‐0*02.25) =0.8653% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.25(‐0*00.50) =0.2780% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.75) =0.2700% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、さえない10 年債入札が重しとなり、国債価格が下落した。 同日実施された240億ドルの10年債入札では、最高落札利回りが2.046%と、 市場予想を上回った。 CRTキャピタルの首席国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「とりわけ 160億ドルの30年債入札を明日に控えた状況では、240億ドルの国債入札を消化す るのは容易ではない」と述べた。 米財務省は12日の320億ドルの3年債、この日の240億ドルの10年債に続き、 14日には160億ドルの30年債入札を実施する。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは12/32安。利回りは2.021% と、前日の1.98%から上昇した。 ただ、利回りは依然として最近のレンジ内で推移している。指標10年債利回りは前週、 昨年4月中旬以来の水準となる2.06%に上昇した。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、グレッグ・ファラネロ氏は「重大な節目に 差し掛かっている。相場が目先、この水準を維持することが重要だ」と述べた。 テクニカルアナリストによると、10年債利回りが2.03─2.06%を上回る水準 を維持すれば、次は2.20%に向け上昇する可能性がある。 朝方発表された1月の小売売上高が精細を欠く内容となったことで、相場は下げ幅を縮 小する場面もあった。 増税やガソリン価格の上昇が消費の足かせとなり、小売売上高は前月比0.1%増にと どまった。 イートン・バンスのポートフォリオマネジャー、エリック・スタイン氏は「小売売上高 は、緩やかな景気回復が継続しているものの、力強さに欠けることを示している」と指摘 した。 市場の注目は、3月1日に発動期限を迎える歳出の自動削減問題にシフトしている。投 資家は発動された場合の経済への潜在的影響に備えるため、期限が近づくにつれて国債利 回りの低下を見込む向きもある。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2036─2042年に償還を迎える国債を 14億5000万ドル買い入れた。 14日も2017─2018年に償還を迎える国債を47億5000万─57億 5000万ドル買い入れる見通し。 Tボンド先物3月限3USH3は20/32安の140─20/32。 Tノート先物3月限3TYH3は9/32安の131─05/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -17.75 (+0.25)