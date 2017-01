米金融・債券市場＝利回り低下、弱いユーロ圏ＧＤＰ統計で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2114GMT) 91*27.00(+1*02.00) =3.1757% 前営業日終盤 90*25.00(‐0*26.00) =3.2347% 10年債US10YT=RR (2114GMT) 100*01.00( N/A ) =1.9965% 前営業日終盤 96*14.50(‐0*13.50)=2.0277% 5年債US5YT=RR (2114GMT) 100*03.50(+0*08.50) =0.8524% 前営業日終盤 99*27.00(‐0*06.50) =0.9073% 2年債US2YT=RR (2114GMT) 99*31.00(+0*00.75) =0.2660% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*00.50) =0.2780% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが 低下した。第4・四半期のユーロ圏域内総生産(GDP)統計が予想以上の落ち込みとな ったことで、安全資産とされる米国債の投資妙味が高まった。 第4・四半期の独GDPは0.6%減で、世界的な金融危機が深刻だった2009年 以来の大幅なマイナス成長となった。 仏GDPは0.3%減で、こちらも予想よりやや 悪かった。 域内中核国の独仏がマイナス成長となったことで、リスク選好が後退し、低リスク資産 とされる米国債やドルに資金が流入した。 相場はまた、160億ドルの30年債入札後、一段高となった。入札の最高落札利回り は3.180%だった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは14/32高。利回りは2.009% 。 30年債US30YT=RRは一時、1ポイント超上昇したが、直近では28/32高。利回 りは3.187%。 Tボンド先物3月限3USH3は27/32高の143─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は13/32高の131─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 (-2.75) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (+0.75)