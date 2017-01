UPDATE2: 米金融・債券市場＝利回り低下、弱いユーロ圏ＧＤＰ統計で逃避買い

*表を最終レートに更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 91*25.50(+1*00.50) =3.1783% 前営業日終盤 90*25.00(‐0*26.00) =3.2347% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*00.50( N/A ) =1.9983% 前営業日終盤 96*14.50(‐0*13.50)=2.0277% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*03.50(+0*08.50) =0.8524% 前営業日終盤 99*27.00(‐0*06.50) =0.9073% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.00(+0*00.75) =0.2660% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*00.50) =0.2780% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが 低下した。第4・四半期のユーロ圏域内総生産(GDP)統計が予想以上の落ち込みとな ったことで、安全資産とされる米国債の投資妙味が高まった。 第4・四半期の独GDPは0.6%減で、世界的な金融危機が深刻だった2009年以 来の大幅なマイナス成長となった。 仏GDPは0.3%減で、こちらも予想よりやや悪 かった。 域内中核国の独仏がマイナス成長となったことで、リスク選好が後退し、低リスク資産 とされる米国債やドルに資金が流入した。 カルバート・インベストメンツの債券ストラテジスト、スティーブ・バン・オーダー氏 は「コンセンサス予想はマイナス成長だったが、予想以上の落ち込みとなった」と指摘し た。 相場はまた、160億ドルの30年債入札後、一段高となった。入札の最高落札利回り は3.180%だった。 野村のアナリストは顧客向けノートで「今週最後となる入札は、まずまずから好調を見 込んでいたが、かなり力強い結果となった」としている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは18/32高。利回りは1.997%。 30年債US30YT=RRは1―03/32高。利回りは3.174%。 10年債利回りはこれまで、最近のレンジ上限である約2.03─2.06%の水準を 試す展開になっていた。この水準を上抜ければ、約2.20%が次のターゲットになると みられている。 今週の総額720億ドルの国債入札を消化したことに加え、歳出の強制削減の発動期限 が3月1日に迫っていることから、今後債券利回りは低下するとの見方が出ている。 一方で、欧州債券市場の沈静化や米景気の改善に加え、米連邦準備理事会(FRB)の 量的緩和の終了時期をめぐる警戒感から、利回りは今年上昇すると見込む向きもある。 BTGパクチュアルのマネジングパートナー、ジョン・ファス氏は「相場の今後の見通 しをめぐっては、強弱まちまちの見方が交錯している」と指摘。「歳出の強制削減や増税 に加え、世界経済に対する逆風が景気を減速させ、米国債(利回り)はかなり低水準で推 移するとの見方がある一方、いずれは量的緩和のコストが利点を上回るとFRBが判断す る時期が訪れると見込む向きもいる」と述べた。 FRBは同日、2017─2018年に償還を迎える国債51億5000万ドルを買い 入れた。 米財務省は来週21日、90億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を 実施する。 Tボンド先物3月限3USH3は27/32高の143─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は13/32高の131─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (-2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (+0.75)