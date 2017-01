米金融・債券市場＝下落、予想上回るミシガン大消費者信頼感指数を嫌気

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*30.00( N/A) =3.1802% 前営業日終盤 91*25.50(+1*00.50) =3.1783% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*30.50(‐0*02.00)=2.0052% 前営業日終盤 100*00.50( N/A ) =1.9983% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.75(‐0*01.75) =0.8637% 前営業日終盤 100*03.50(+0*08.50) =0.8524% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.75(‐0*00.25) =0.2701% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.75) =0.2660% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落した。 市場予想を上回る米ミシガン大消費者信頼感指数が圧迫材料となった。 2月のミシガン大消費者信頼感指数は76.3と、前月の73.8から上昇し、エコノ ミスト予想の74.8を上回った イートン・バンスのポートフォリオマネジャー、エリック・スタイン氏は「データは予 想を上回ると同時に、景気回復の継続と整合する」としながらも、「回復はどうみても力 強さを欠く」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは2.014%。 10年債利回りは過去数日、支持線である約2.03─2.06%の水準を試す展開に なっているが、上抜けるには至っていない。 市場の焦点は3月1日の期限が迫る歳出の強制削減に移っている。 だがペイデン&ライジェルのマネジングプリンシパル、ジム・サーニ氏は、材料視され るものの、相場への長期的な影響はないと予想している。年末年始の財政の崖問題がそう であったように、土壇場で最悪の事態は回避されるため、結局懸念されていたことが現実 のものになることはないとして、「財政の崖問題の時と同様、相場はなんとか乗りる」と の見方を示した。 このところインフレ指数連動債(TIPS)への需要が高まっていることから、来週 21日に実施される90億ドルの30年物TIPS入札も注目材料。 ただクーポンが低いことに加え、同じ日に1月米消費者物価指数が発表されることもあ り、軟調な結果を予想する声が上がっている。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「ロールオーバーを考えて いる投資家は、今後数カ月に実施されるより大規模な入札まで待つ可能性がある」と述べ た。 Tボンド先物3月限3USH3は変わらずの143─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は1/32安の131─17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -15.00 (+1.75)