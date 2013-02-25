〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.125％、6カ月物は0.135％＝財務省

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［ワシントン ２５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.125％ 平均落札金利 0.115％ 最低落札金利 0.100％ 利付き債券相当利回り 0.127％ 落札価格 99.968403 最高利回り落札比率 7.48％ カバー（応札倍率） 4.46倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,618,000 応札総額 156,241,342,000 競争入札 33,669,032,000 非競争入札 524,286,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年2月28日 償還日 2013年5月30日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.135％ 平均落札金利 0.125％ 最低落札金利 0.105％ 利付き債券相当利回り 0.137％ 落札価格 99.931750 最高利回り落札比率 2.18％ カバー（応札倍率） 4.50倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,616,600 応札総額 135,046,847,600 競争入札 28,657,069,000 非競争入札 393,547,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年2月28日 償還日 2013年8月29日
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