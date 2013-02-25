〔表〕米2年債入札の最高落札利回りは0.257％＝財務省

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［ワシントン ２５日 ロイター］ 米財務省によると、２年債入札（ダッチ方式） の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.257％ 平均落札金利 0.249％ 最低落札金利 0.199％ 落札価格 99.986045 最高利回り落札比率 74.46％ カバー（応札倍率） 3.33倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,121,300 応札総額 116,463,818,300 競争入札 34,745,648,000 非競争入札 154,473,300 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 83,805,000,000 プライマリーディーラー落札 16,126,760,000 直接入札者応札 22,696,000,000 直接入札者落札 10,974,380,000 間接入札者応札 9,708,345,000 間接入札者落札 7,644,508,000 発行日 2013年2月28日 償還日 2015年2月28日 ＣＵＳＩＰ番号 912828UP3
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