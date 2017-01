米金融・債券市場＝大幅続伸、イタリア総選挙めぐる不透明感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2120GMT) 101*06.50(+1*23.00) =3.0633% 前営業日終盤 99*15.50(+0*08.00) =3.1517% 10年債US10YT=RR (2120GMT) 101*06.00(+0*27.00)=1.8689% 前営業日終盤 100*11.00(+0*03.50)=1.9618% 5年債US5YT=RR (2120GMT) 100*17.25(+0*09.75) =0.7633% 前営業日終盤 100*07.50(+0*01.75) =0.8264% 2年債US2YT=RR (2120GMT) 100*00.50(+0*00.50) =0.2419% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では国債価格が大幅 続伸し、指標10年債利回りは1カ月ぶり低水準をつけた。24─25日に総選挙が行わ れたイタリアで安定政権の樹立が不透明な情勢となり、質への逃避の動きが強まった。 イタリアメディアの選挙結果予想は揺れ動き、政権樹立の難航やユーロ圏危機再燃への 懸念が高まった。 10年債US0YT=RRは29/32高。利回りは1.86%と前週末22日終盤の 1.96%から低下し、1月25日以来の低水準をつけた。利回りの低下幅は昨年11月 上旬以来の大きさとなった。 30年債US30YT=RRは1─26/32高。利回りは前週末から9.3ベーシスポイン ト(bp)低下の3.06%となり、低下幅は6月1日以来の大きさとなった。 Tボンド先物3月限3USH3は1─08/32高の145─08/32。 Tノート先物3月限3TYH3は19/32高の132─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 (+1.25)