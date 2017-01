UPDATE2: 米金融・債券市場＝大幅続伸、イタリア総選挙めぐる不透明感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*08.00(+1*24.50) =3.0609% 前営業日終盤 99*15.50(+0*08.00) =3.1517% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*07.00(+0*28.00)=1.8654% 前営業日終盤 100*11.00(+0*03.50)=1.9618% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*17.50(+0*10.00) =0.7617% 前営業日終盤 100*07.50(+0*01.75) =0.8264% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50(+0*00.50) =0.2419% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では国債価格が大幅 続伸し、指標10年債利回りは1カ月ぶり低水準をつけた。24─25日に総選挙が行わ れたイタリアで安定政権の樹立が不透明な情勢となり、質への逃避の動きが強まった。 イタリアのメディアによる選挙結果予想は揺れ動き、政権樹立の難航やユーロ圏危機再 燃への懸念が高まった。 当初の出口調査結果では、ベルサニ氏率いる中道左派がベルルスコーニ前首相の中道右 派をリードしていると伝わり、米国債はいったん売られる展開となっていた。 ただその後、ベルルスコーニ陣営が優勢との予想を受けて安全資産への買いが広がっ た。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「この日はイタリアが主要な材料となり、午前中盤に『リスクオン』地合いが急速に反 転した」と語った。 イタリアのテレビ局によると、下院は中道左派がわずかに優勢となっている。一方、上 院は中道右派が優勢となっているものの、過半数を獲得する勢力はないもようだ。 10年債US0YT=RRは29/32高。利回りは1.86%と前週末22日終盤の 1.96%から低下し、1月25日以来の低水準をつけた。利回りの低下幅は昨年11月 上旬以来の大きさとなった。 30年債US30YT=RRは1─26/32高。利回りは前週末から9.3ベーシスポイン ト(bp)低下の3.06%となり、低下幅は6月1日以来の大きさとなった。 市場では、米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長が26日に行う議会証言で債 券買い入れプログラムの解除時期について何らかの手掛かりを示すかどうかにも注目が集 まっている。 FRBの債券買い入れをめぐっては、一部のFRB当局者が懸念の声を強めており、年 内にも打ち切られる可能性があるとの観測が高まっている。 市場関係者はバーナンキ議長の証言が債券投資家に安心感を与える内容になるとみてお り、イートン・バンス・インベスト・マネジャーズのバイスプレジデント兼ポートフォリ オマネジャー、エリック・スタイン氏は「明日の議長証言は非常にハト派的になる見通し で、量的緩和の悪影響について他の一部当局者ほど懸念は示さないだろう」と述べた。 今週3月1日に発動が迫る歳出の自動削減にも関心が向けられている。議会が回避策で 合意できなければ、期限が迫るにつれ米国債への需要が高まる可能性があるとみられてい る。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、アイラ・ジャージー氏は「歳出の自動削減が しばらくの間発動されるという見方が大勢のようだ」と述べ、土壇場で回避というシナリ オはこれまでよりも見込み薄との見方を示した。 2月を通じて小幅な値動きが続いたことから月末にかけて比較的大規模な買いが入ると の期待が高まり、債券価格の上昇を支えたとの指摘も聞かれた。 米財務省はこの日、350億ドルの2年債入札を実施した。26日には350億ドルの 5年債、27日には290億ドルの7年債入札を今週実施する。 一方FRBはこの日、2020年から2023年までに償還を迎える国債 33億0600万ドルを買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は1─08/32高の145─08/32。 Tノート先物3月限3TYH3は19/32高の132─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 (+1.25)