米金融・債券市場＝利回り1カ月ぶり低水準近辺、ＦＲＢ議長が債券買い入れ擁護

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2124GMT) 100*25.00(‐0*15.00) =3.0848% 前営業日終盤 101*08.00(+1*24.50) =3.0609% 10年債US10YT=RR (2124GMT) 101*00.00(‐0*07.00)=1.8894% 前営業日終盤 101*07.00(+0*28.00)=1.8654% 5年債US5YT=RR (2124GMT) 100*16.50(‐0*01.00) =0.7681% 前営業日終盤 100*17.50(+0*10.00) =0.7617% 2年債US2YT=RR (2124GMT) 100*00.25(‐0*00.25) =0.2461% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.50) =0.2419% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では国債利回りが約 1カ月ぶり低水準近辺で推移した。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が議会証 言で債券買い入れを擁護したことを受けたほか、イタリアの政局混乱が安全資産への需要 を支えた。 米国株が前日の大幅安から反発したことなどを背景に、国債価格は小幅下落した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは6/32安。利回りは1.886%と、前日 から2.1ベーシスポイント(bp)上昇した。オーバーナイトの取引では1.836% まで低下していた。 Tボンド先物3月限3USH3は12/32高の145─20/32。 Tノート先物3月限3TYH3は5.5/32高の132─21.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -15.00 (unch)