UPDATE2: 米金融・債券市場＝利回り1カ月ぶり低水準近辺、ＦＲＢ議長が債券購入擁護

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*27.50(‐0*12.50) =3.0808% 前営業日終盤 101*08.00(+1*24.50) =3.0609% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*01.00(‐0*06.00)=1.8860% 前営業日終盤 101*07.00(+0*28.00)=1.8654% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*16.50(‐0*01.00) =0.7681% 前営業日終盤 100*17.50(+0*10.00) =0.7617% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.25(‐0*00.25) =0.2461% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.50) =0.2419% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では国債利回りが約 1カ月ぶり低水準近辺で推移した。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が議会証 言で債券買い入れを擁護したことを受けたほか、イタリアの政局混乱が安全資産への需要 を支えた。 米国株が前日の大幅安から反発したことなどを背景に、国債価格は小幅下落した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは6/32安。利回りは1.886%と、前日 から2.1ベーシスポイント(bp)上昇した。オーバーナイトの取引では1.836% まで低下していた。 バーナンキFRB議長は上院銀行委員会で行った証言で、債券買い入れの効果は明らか に潜在的コストを上回っていると言明。量的緩和を強く擁護したことで、市場では早期の 緩和解除をめぐる懸念が後退した。 イートン・バンス・インベストメント・マネジャーズのバイスプレジデント兼ポートフ ォリオマネジャー、エリック・スタイン氏は証言内容について「議長が量的緩和と全般的 な金融緩和スタンスの継続を望んでいることが示された」と指摘した。 イタリアでは、前日開票された総選挙でいずれの勢力も安定政権確立に必要な票を得ら れず、政局混乱の長期化や経済危機の再燃をめぐる懸念が高まった。 チャールズ・シュワブの債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は「欧州の有権 者が緊縮政策を拒否する可能性があるとの見方は米国債への逃避買いを促す」と指摘し た。 米財務省がこの日実施した350億ドルの5年債入札では、こうした質への逃避が需要 を下支えした。27日には290億ドルの7年債入札が予定されている。 市場では、週内に発動が迫る歳出の強制削減に注目が集まっている。チャールズ・シュ ワブのジョーンズ氏は「給与税減税の失効で財政政策は既に引き締められており、今週末 の歳出強制削減の発動で消費者の所得や支出がいっそう抑制される可能性がある」との見 方を示した。 米経済は住宅市場の改善に支えられて緩やかに回復しており、この日発表された指標で は、S&P/ケース・シラーによる12月の主要20都市圏住宅価格指数が前年比で約6 年ぶりの大幅な伸びとなった。 米商務省が発表した1月の新築1戸建て住宅販売(季節調整済)も前月比15.6%増 の年率43万7000戸と、4年半ぶりの高水準となった。 Tボンド先物3月限3USH3は12/32高の145─20/32。 Tノート先物3月限3TYH3は5.5/32高の132─21.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -15.00 (unch)