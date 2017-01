UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、ＦＲＢ議長証言でリスク選好拡大

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*17.00(‐0*10.50) =3.0976% 前営業日終盤 100*27.50(‐0*12.50) =3.0808% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*29.00(‐0*04.00)=1.8997% 前営業日終盤 101*01.00(‐0*06.00)=1.8860% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*27.00( N/A ) =0.7819% 前営業日終盤 100*16.50(‐0*01.00) =0.7681% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.25( 0*00.00) =0.2461% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*00.25) =0.2461% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長が下院金融委員会での証言で緩和政策への コミットメントをあらためて表明したことでリスク選好が高まり、安全資産への需要が後 退した。 週内に迫る米国の歳出強制削減やイタリアの政局混乱をめぐる懸念は和らぎ、米国債に 利益確定の売りを出し、株式を買う動きが広がった。 バーナンキFRB議長による26、27両日の議会証言を受け、リスク資産への投資意 欲が高まった。議長はこの日の証言で、FRBの債券買い入れの利点を強調しただけでな く、最終的な保有証券売却を行わない可能性にも言及。アナリストはこれについて、証券 を長期間保有する可能性や償還日まで保有する可能性を示唆したものだと指摘した。 今週に入って米国債価格を押し上げていた安全資産への買いが後退したことで、米財務 省がこの日実施した290億ドルの7年債入札では需要が抑制されたもようで、市場関係 者からは応札倍率が平均をやや下回ったとの指摘が聞かれた。 FRBはこの日、2017年に償還を迎える国債50億1600万ドルを買い入れた。 米商務省が発表した1月の耐久財受注統計は輸送機器を除く耐久財新規受注が大きく増 加し、リスク資産を支援する一方米国債にはネガティブな内容となったが、目立った相場 の反応は見られなかった。 指標10年債US10YT=RRは5/32安、利回りは1.90%。前日終盤は1.89% だった。 30年債US30YT=RRは13/32安。利回りは3.10%と、前日終盤の3.08% から上昇した。 Tボンド先物3月限3USH3は15/32安の145─05/32。 Tノート先物3月限3TYH3は3/32安の132─18.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.75 (+0.75)