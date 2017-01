UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、歳出強制削減への警戒感や月末の調整買いで

*レート表を更新しました (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*22.00(+0*05.00) =3.0896% 前営業日終盤 100*17.00(‐0*10.50) =3.0976% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*02.50(+0*05.50)=1.8808% 前営業日終盤 100*29.00(‐0*04.00)=1.8997% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*29.50(+0*02.50) =0.7660% 前営業日終盤 99*27.00( N/A ) =0.7819% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.75(+0*00.50) =0.2382% 前営業日終盤 100*00.25( 0*00.00) =0.2461% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場は国債価格が小幅上 昇。歳出の強制削減発動を翌日に控え、質への逃避の動きが優勢となった。 ファンドの運用担当者が月末のデュレーション調整に伴う買いを入れたことも相場をや や支援した。 エコノミストは歳出の強制削減が米経済成長を圧迫するとみており、国際通貨基金(I MF)はこの日、削減が全面的に実施された場合、2013年の米成長率見通しを少なく とも0.5%ポイント下方修正する可能性が高いと明らかにした。現時点では2%と予想 している。 バークレイズのグローバルインフレ連動債リサーチ部門責任者マイケル・ポンド氏は 「(議会が)仮に代替策をまとめたとしても、歳出削減の撤回ではなく削減対象の変更に なる可能性があり、その場合も成長は押し下げられることになる」と語った。 米商務省が発表した第4・四半期の国内総生産(GDP)改定値が前期比年率0.1% 増と、市場予想の0.5%増に届かなかったことには反応薄だった。 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は季節調整済みで2万2000件減の 34万4000件と、36万件を見込んでいた市場予想以上の減少となった。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.90%近辺で推移した。終盤の取引で価格は 3/32高。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク(NY)連銀はこの日、2036年2 月15日から2042年8月15日までに償還を迎える国債14億4500万ドルを買い 入れた。また、3月に約450億ドルの長期国債を買い入れると発表した。 バーナンキFRB議長は26、27日の議会証言で、債券買い入れプログラムの正当性 を強調した。 Tボンド先物3月限3USH3は4/32高の145─09/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4/32高の132─22.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.25 (+0.75)