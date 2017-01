米金融・債券市場＝上昇、歳出強制削減による成長鈍化観測や欧州景気懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*12.00(+0*22.00) =3.0546% 前営業日終盤 100*22.00(+0*05.00) =3.0896% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*13.00(+0*10.50)=1.8446% 前営業日終盤 101*02.50(+0*05.50)=1.8808% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.00(+0*03.50) =0.7436% 前営業日終盤 99*29.50(+0*02.50) =0.7660% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% 前営業日終盤 100*00.75(+0*00.50) =0.2382% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。歳 出の強制削減発動によって米成長が下押しされる見通しとなったことや欧州経済の悪化を 示す指標が発表されたことから、米国債に買いが入った。 オバマ米大統領はこの日、歳出の強制削減問題をめぐりホワイトハウスで議会指導者と 会談したが、事態を打開することはできず、同日中に削減が発動される見通しとなった。 今週はイタリアで総選挙の結果、安定政権の樹立が困難となったこともあり、米政府と 議会が歳出強制削減を回避できなかったことは、政治の機能不全を示唆している。 RBSの米国担当エコノミスト、ガイ・バーガー氏は「国内外で続く政治の不透明感に 加え、歳出の強制削減や給与税増税の影響を踏まえると、最近の製造業の回復が持続可能 かどうかは不透明だ」と述べた。 欧州では1月のユーロ圏失業率が上昇し、過去最悪の11.9%となった。2月のユー ロ圏製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値は速報値からやや上方修正され、1月か ら変わらずとなったものの、拡大と縮小の境目である50は1年7カ月連続で割り込んだ。 指標10年債US10YT=RRは8/32高。利回りは1.85%と、前日終盤の1.88 %から低下した。 バーナンキFRB議長は今週、議会証言で債券買い入れの正当性を強調したが、市場関 係者の間では買い入れの継続が株式など高リスク資産のバブルを生み出し、出口局面で金 融市場の不安定化が広がる恐れがあるとの懸念も出ている。 バンク・オブ・ノバスコシアの金利戦略責任者ガイ・ヘイゼルマン氏は「FRBが引き 締めまで行かずとも買い入れを停止するだけで、市場はリスク資産から資金を引き揚げる 可能性がある」と語った。 FRBはこの日、2023年から2031年までに償還を迎える国債9億1600万ド ルを買い入れた。 Tボンド先物3月限3USH3は18/32高の145─27/32。 Tノート先物3月限3TYH3は7/32高の132─29.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -14.00 (+0.25)