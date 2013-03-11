〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.095％、6カ月物は0.115％＝財務省

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［ワシントン １１日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.095％ 平均落札金利 0.085％ 最低落札金利 0.060％ 利付き債券相当利回り 0.096％ 落札価格 99.975986 最高利回り落札比率 22.29％ カバー（応札倍率） 4.49倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,261,100 応札総額 157,033,251,100 競争入札 34,473,257,000 非競争入札 527,004,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月14日 償還日 2013年6月13日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.115％ 平均落札金利 0.105％ 最低落札金利 0.090％ 利付き債券相当利回り 0.117％ 落札価格 99.941861 最高利回り落札比率 21.16％ カバー（応札倍率） 4.81倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,082,900 応札総額 144,259,032,900 競争入札 29,198,550,000 非競争入札 401,532,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年3月14日 償還日 2013年9月12日
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