米金融・債券市場＝下落、米雇用統計の影響続くなか株高で需要低下　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2038GMT) 97*14.00(‐0*07.00) =3.2596% 前営業日終盤 97*21.00(‐0*28.50) =3.2479% 10年債US10YT=RR (2038GMT) 99*15.50(‐0*02.50)=2.0576% 前営業日終盤 99*18.00(‐0*15.50)=2.0488% 5年債US5YT=RR (2038GMT) 99*09.25(‐0*01.00) =0.8966% 前営業日終盤 99*10.25(‐0*05.50) =0.8901% 2年債US2YT=RR (2038GMT) 99*31.50(‐0*00.25) =0.2580% 前営業日終盤 99*31.75( 0*00.00) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。8日発表された予想を上回る米雇用統計の影響がこの日も続いたほか、株高となった ことから米国債への需要が後退した。 ただ、前週のフィッチ・レーティングスによるイタリア格下げや一連の中国の経済指標 で景気回復がまだら模様であることが示されたことから、米国債の売りは限定的となった。 指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは2.06%。前営業日終盤時点の 2.05%から上昇した。 Tボンド先物3月限3USH3は02/32安の142─14/32。 Tボンド先物6月限3USM3は02/32安の140─30/32。 Tノート先物3月限3TYH3は0.5/32高の131─15.50/32。 Tノート先物6月限3TYM3は変わらずの130─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 ( unch) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (+0.25)