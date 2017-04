UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、米雇用統計の影響続くなか株高で需要低下　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 97*13.50(‐0*07.50) =3.2605% 前営業日終盤 97*21.00(‐0*28.50) =3.2479% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*14.50(‐0*03.50)=2.0611% 前営業日終盤 99*18.00(‐0*15.50)=2.0488% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*09.00(‐0*01.25) =0.8982% 前営業日終盤 99*10.25(‐0*05.50) =0.8901% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.50(‐0*00.25) =0.2580% 前営業日終盤 99*31.75( 0*00.00) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。8日発表された予想を上回る米雇用統計の影響がこの日も続いたほか、株高となった ことから米国債への需要が後退した。 ただ、前週のフィッチ・レーティングスによるイタリア格下げや一連の中国の経済指標 で景気回復がまだら模様であることが示されたことから、米国債の売りは限定的となった。 指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは2.06%。前営業日終盤時点の 2.05%から上昇した。 アナリストによると、高水準の利回りも一部投資家の買いを誘った。 10年債利回りは8日、一時2.09%まで上昇し、昨年4月以来の高水準となった。 この日の米株価は主要3指数が揃って続伸。S&P総合500種は7営業日続伸となっ た。 中国国家統計局が9日発表した一連の経済指標では、2月の消費者物価指数(CPI) 上昇率が10カ月ぶりの高水準となる一方、1─2月の鉱工業生産と小売売上高が市場予 想を下回った。 フィッチ・レーティングスは8日、イタリアの格付けを「Aマイナス」から「BBBプ ラス」に1段階引き下げた。明白な勝者不在となった先の総選挙結果を受けて政局をめぐ る不透明性が高まったことや、深刻な景気後退、債務の拡大などを理由としている。 連邦準備理事会(FRB)はこの日、2036年2月15日から2043年2月15日 までに償還を迎える国債14億6400万ドルを買い入れた。 ストーン&マッカーシー・リサーチ・アソシエーツのマーケット・アナリスト、ジョン ・カナバン氏は「米国債は前週、雇用統計を受けて下落したがきょうはやや反発して始ま った」と指摘。「ただ、株価上昇や今週の入札に備える動きにある程度圧迫された」と話 した。 出来高は平均水準を下回った。 財務省は12日に3年債320億ドル、13日に10年債210億ドル(リオープン)、 14日に30年債130億ドル(リオープン)の入札をそれぞれ行う。 Tボンド先物3月限3USH3は02/32安の142─14/32。 Tボンド先物6月限3USM3は02/32安の140─30/32。 Tノート先物3月限3TYH3は0.5/32高の131─15.50/32。 Tノート先物6月限3TYM3は変わらずの130─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 ( unch) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (+0.25)