米金融・債券市場＝反発、最近の利回り上昇で米国債に投資妙味　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2038GMT) 98*09.00(+0*27.50) =3.2148% 前営業日終盤 97*13.50(‐0*07.50) =3.2605% 10年債US10YT=RR (2038GMT) 99*26.50(+0*12.00)=2.0191% 前営業日終盤 99*14.50(‐0*03.50)=2.0611% 5年債US5YT=RR (2038GMT) 99*13.50(+0*04.50) =0.8692% 前営業日終盤 99*09.00(‐0*01.25) =0.8982% 2年債US2YT=RR (2038GMT) 99*31.50( 0*00.00) =0.2580% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.25) =0.2580% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 最近の利回り上昇で米国債への投資妙味が高まるなか、独連邦債や英国債の上昇に追随し た。 この日発表された1月の英製造業生産指数が昨年6月以来の大幅低下となったことを受 けて英国債や独連邦債が上昇した。 この日財務省が実施した320億ドルの3年債入札は順調に消化された。 指標10年債US10YT=RRは12/32高。利回りが2.02%。前日終盤の2.06 %から低下した。 30年債US30YT=RRは25/32高。利回りは3.22%。前日は3.26%だった。 Tボンド先物3月限3USH3は20/32高の143─02/32。 Tボンド先物6月限3USM3は20/32高の141─18/32。 Tノート先物3月限3TYH3は8/32高の131─23.50/32。 Tノート先物6月限3TYM3は8.50/32高の130─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (+0.25)