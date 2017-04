米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、10年債入札受け値を戻す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*06.00(‐0*02.00) =3.2197% 前営業日終盤 98*08.00(+0*26.50) =3.2164% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*25.50(‐0*01.00)=2.0226% 前営業日終盤 99*26.50(+0*12.00)=2.0191% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*12.00(‐0*01.25) =0.8790% 前営業日終盤 99*13.25(+0*04.25) =0.8708% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(‐0*00.25) =0.2620% 前営業日終盤 99*31.50( 0*00.00) =0.2580% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ 横ばい。予想を上回る米小売売上高に圧迫されたものの、この日行われた10年債入札に 強い引き合いがみられ、下落分のほとんどを取り戻す展開となった。 朝方発表された2月の小売売上高は前月比1.1%増と、市場予想を上回り昨年9月以 来5カ月ぶりの高い伸びとなった。 この日行われた210億ドルの10年債入札(リオープン=銘柄統合)は、高めの利回 りが需要を集め、堅調な結果となった。 指標10年債US10YT=RRは1/32安。利回りが2.02%。 10年債は入札直前に9/32安となったが、入札を受けて値を戻し午後中盤までに前 日比ほぼ変わらずとなった。 30年債US30YT=RRは2/32安、利回りが3.22%。 Tボンド先物3月限3USH3は変わらずの143─02/32。 Tボンド先物6月限3USM3は変わらずの141─18/32。 Tノート先物3月限3TYH3は0.5/32安の131─23/32。 Tノート先物6月限3TYM3は0.5/32安の130─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 ( unch) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 ( unch)